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За сутки в Литве задержали 35 нелегалов - большую часть отправили в Беларусь

04.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад

За минувшие сутки в Литве было задержано 35 нелегальных мигрантов – намного меньше, чем в последние дни, показывает обнародованная в среду статистика.

Большую часть пытавшихся пересечь литовско-белорусскую границу мигрантов пограничники отправили назад.

Последний раз двузначное число задержанных за сутки мигрантов было зафиксировано 24 июля, - 40 человек.

Позже, когда потоки мигрантов стали расти, 2 августа был зафиксировано суточный рекорд задержанных - 287 человек.

В поисках способов обуздания кризиса министр внутренних дел Агне Билотайте на этой неделе разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах.

Между тем, как утверждает близкий к Лукашенко ТК @pul_1, якобы на руках у белорусских пограничников умер нелегальный мигрант из Ирака, которого вернули из Литвы обратно в Беларусь
 
 
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За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад
 
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