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За сутки в Литве задержали 35 нелегалов - большую часть отправили в Беларусь
Источник материала: Партизан
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад
За минувшие сутки в Литве было задержано 35 нелегальных мигрантов – намного меньше, чем в последние дни, показывает обнародованная в среду статистика.
Большую часть пытавшихся пересечь литовско-белорусскую границу мигрантов пограничники отправили назад.
Последний раз двузначное число задержанных за сутки мигрантов было зафиксировано 24 июля, - 40 человек.
Позже, когда потоки мигрантов стали расти, 2 августа был зафиксировано суточный рекорд задержанных - 287 человек.
В поисках способов обуздания кризиса министр внутренних дел Агне Билотайте на этой неделе разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах.
Между тем, как
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За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад
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