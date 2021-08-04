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Погода в СНГ: в Кыргызстане из-за засухи страдает урожай зерновых, в Беларуси прольются дожди

04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители российской столицы отдохнут от жары. В Москве сегодня комфортные плюс 23. Возможен кратковременный дождь. В ночь на четверг в городе похолодает до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9. О том, какая погода в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Яростная жара сохраняется в Казахстане. Из-за малого количества осадков в нескольких районах на западе страны не взошла трава. Это привело к гибели скота.
Самые жаркие области: Туркестанская, Кызылординская и Атырауская, там до плюс 41. Из-за такого зноя уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. А самый ветреный регион – на юге. В Жамбылской области порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможна пыльная буря.

Кыргызстан

В Бишкеке до плюс 37 и ни капли дождя. Из-за продолжительной засухи в сезон сбора урожая республика может недополучить свыше 30% зерновых. Такие прогнозы озвучили в Минсельхозе. Изнурительная жара практически не сказалась только на урожае кукурузы. В ведомстве отметили, что последний раз схожая ситуация с нехваткой воды в Кыргызстане наблюдалась в 2014 году.

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Беларусь

Кратковременные дожди и грозы сегодня в прогнозе во многих районах Беларуси. Столбики термометров поднимутся до плюс 26. Благодаря осадкам пожароопасная обстановка в зеленых зонах стабилизировалась. В стране постепенно снимают запреты на посещение лесов. Из-за аномальной жары в этом году произошло больше 300 возгораний. Общая площадь пожаров – почти 370 гектаров.

Армения

Очередная волна жары накрыла Армению. На юге страны до плюс 38. Катастрофически не хватает осадков, и сохраняется опасность пожаров. Зной продержится до выходных. Спасительные дожди прольются ближе к вечеру субботы. Местами возможен град.

Таджикистан

Август в Таджикистане обещает стать жарче на несколько градусов, чем это было годами ранее, предполагают в Агентстве по гидрометеорологии республики. В Душанбе и на юге, в Хатлонской области, местами будет на один-два градуса выше климатической нормы. Сегодня в столице Таджикистана солнце будет прятаться за облаками, но температура воздуха не собьется: плюс 39 днем. Жара и отсутствие дождей в стране не отразились на урожае. На сегодняшний день аграрии собрали почти 200 тысяч тонн картофеля. Это хороший показатель, говорят специалисты.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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