Погода в СНГ: в Кыргызстане из-за засухи страдает урожай зерновых, в Беларуси прольются дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители российской столицы отдохнут от жары. В Москве сегодня комфортные плюс 23. Возможен кратковременный дождь. В ночь на четверг в городе похолодает до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9. О том, какая погода в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



Яростная жара сохраняется в Казахстане. Из-за малого количества осадков в нескольких районах на западе страны не взошла трава. Это привело к гибели скота.

Самые жаркие области: Туркестанская, Кызылординская и Атырауская, там до плюс 41. Из-за такого зноя уровень пожарной опасности становится чрезвычайным. А самый ветреный регион – на юге. В Жамбылской области порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможна пыльная буря.

Кыргызстан

В Бишкеке до плюс 37 и ни капли дождя. Из-за продолжительной засухи в сезон сбора урожая республика может недополучить свыше 30% зерновых. Такие прогнозы озвучили в Минсельхозе. Изнурительная жара практически не сказалась только на урожае кукурузы. В ведомстве отметили, что последний раз схожая ситуация с нехваткой воды в Кыргызстане наблюдалась в 2014 году.

Как пережить жару и не сойти с ума

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