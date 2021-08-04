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Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ирина Сущевич, руководитель гомеопатического центра, врач-гомеопат:
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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