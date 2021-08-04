Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Из чего делаются препараты для гомеопатии? Правда ли – я слышала такую гипотезу или, может, миф сейчас развеете – что препаратом для гомеопатии может стать любое органическое или неорганическое вещество? Часть растения, часть животного, минералы. Это правда?





Ирина Сущевич, руководитель гомеопатического центра, врач-гомеопат:

Да, совершенно верно. Это в основном лекарственные травы, продукты животного происхождения – змеиный яд, пчелиный яд, муравьиный тоже, муравьиная кислота. Все это является основой для приготовления гомеопатических препаратов.