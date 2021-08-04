Обыск в доме Влада Величко: в постановлении было 17 статей УК — он подозреваемый

В постановлении на обыск в доме главы Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Влада Величко фигурировало 17 статей Уголовного кодекса, сообщила БелаПАН его супруга Алёна Величко.





Она выписала из постановления все уголовные статьи, которые там были указаны, поскольку сфотографировать документ ей не позволили.

По словам Алёны Величко, в постановлении фигурировали

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

ч. 1 ст. 188 (клевета),

ч. 1 ст. 189 (оскорбление — исключена из новой редакции УК),

ч. 1 и 2 ст. 205 (кража),

ч. 4 ст. 209 (мошенничество),

ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного судна),

ч. 1 и 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества),

ч. 1, 2 и 3 ст. 293 (массовые беспорядки),

ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций),

ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов),

ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство),

ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них),

ч. 1 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации),

ч. 1 и 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок),

ч. 1 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности),

ч. 1 ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел),

ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

«Было постановление на обыск и задержание [Влада] на основании вот этих статей как подозреваемого», — сказала Величко.

Утром 4 августа она написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Сегодня в 8.10 к нам пришли (приехали и перепрыгнули через забор) люди из КГБ и провели обыск по всему дому. Моего мужа Влада Величко забрали и всю его технику. Обыск длился два часа. Вежливо и корректно».

Обыски сегодня прошли также у философа и методолога Владимира Мацкевича и руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской. После обысков их увезли. Все трое являются представителями международной общественной организации «ЕвроБеларусь».

Организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.