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Обыск в доме Влада Величко: в постановлении было 17 статей УК — он подозреваемый
Источник материала: Навiны
В постановлении на обыск в доме главы Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Влада Величко фигурировало 17 статей Уголовного кодекса, сообщила БелаПАН его супруга Алёна Величко.
Она выписала из постановления все уголовные статьи, которые там были указаны, поскольку сфотографировать документ ей не позволили.
По словам Алёны Величко, в постановлении фигурировали
«Было постановление на обыск и задержание [Влада] на основании вот этих статей как подозреваемого», — сказала Величко.
Утром 4 августа она написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Сегодня в 8.10 к нам пришли (приехали и перепрыгнули через забор) люди из КГБ и провели обыск по всему дому. Моего мужа Влада Величко забрали и всю его технику. Обыск длился два часа. Вежливо и корректно».
Обыски сегодня прошли также у философа и методолога Владимира Мацкевича и руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской. После обысков их увезли. Все трое являются представителями международной общественной организации «ЕвроБеларусь».
Организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.
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