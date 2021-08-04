В Минске задержаны двое распространителей наркотиков

Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль задержал очередных распространителей наркотиков. Двое 23-летних товарищей, недавно бросивших учебу ради нелегального заработка, делали закладки в Минске и его окрестностях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Молодые люди сотрудничали с виртуальным наркомаркетом: покупали оптовые партии и раскладывали их на мелкие.

По месту жительства задержанных и в тайниках оперативники обнаружили более 200 свертков с наркотиками: 500 г альфа-PVP и 252 г мефедрона. Часть психотропа нашли под подушкой одного из парней. Также в съемной квартире хранились фасовочные пакетики, изолента и весы.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Бизнес фигурантов просуществовал около трех недель.-0-