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Предприниматель обманом завладел Br46 тыс. столичного предприятия

04.08.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы при силовой поддержке сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержан 36-летний индивидуальный предприниматель, который в октябре 2018 года путем обмана и злоупотреблением доверием под предлогом закупки и продажи лесоматериала завладел Br46 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Так, минчанин заключил договор с одной из минских организаций по закупке и поставке лесоматериала, но исполнять свои обязательства не намеревался. Мужчина часть переведенных денег организации вернул, аргументировав, что на такую сумму осуществить закупку не сможет. А оставшуюся часть обналичил и потратил на свои нужды. Сумма ущерба составила Br46 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.
 
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