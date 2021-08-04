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В Минске задержана член Координационного совета

04.08.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики задержали члена Координационного совета, социолога Татьяну Водолажскую, сообщает пресс-служба Координационного совета.

«Ранее дома (у Водолажской -ред.) прошел обыск», - говорится в сообщении.

Правозащитный центр «Весна» сообщил, что обыск прошел у соратнитка Владимира Мацкевича – Влада Величко. Обыск проводили сотрудники КГБ, сам Влад задержан.

 
 
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Силовики задержали члена Координационного совета, социолога Татьяну Водолажскую, сообщает пресс-служба Координационного совета.
 
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