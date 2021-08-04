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В Минске задержана член Координационного совета
Источник материала: АФН
Силовики задержали члена Координационного совета, социолога Татьяну Водолажскую, сообщает пресс-служба Координационного совета.
«Ранее дома (у Водолажской -ред.) прошел обыск», - говорится в сообщении.
Правозащитный центр «Весна» сообщил, что обыск прошел у соратнитка Владимира Мацкевича – Влада Величко. Обыск проводили сотрудники КГБ, сам Влад задержан.
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Силовики задержали члена Координационного совета, социолога Татьяну Водолажскую, сообщает пресс-служба Координационного совета.
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