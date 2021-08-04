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В Минске задержан философ Владимир Мацкевич

04.08.2021 13:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники Комитета Госбезопасности Беларуси сегодня пришли с обыском к методологу и философу Владимиру Мацкевичу, а также Владу Величко и Татьяне Водолжаской. Все трое являются представителями международной общественной организации «ЕвроБеларусь».

В постановлении на обыск в доме главы Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Влада Величко фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. 

Обыски сегодня прошли также у философа и методолога Владимира Мацкевича и руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской. После обысков их увезли, в каком они находятся статусе и куда их забрали силовики — неизвестно. 

«ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

 
 
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Сотрудники Комитета Госбезопасности Беларуси сегодня пришли с обыском к методологу и философу Владимиру Мацкевичу, а также Владу Величко и Татьяне Водолжаской....
 
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