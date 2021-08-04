В Минске задержан философ Владимир Мацкевич

Сотрудники Комитета Госбезопасности Беларуси сегодня пришли с обыском к методологу и философу Владимиру Мацкевичу, а также Владу Величко и Татьяне Водолжаской. Все трое являются представителями международной общественной организации «ЕвроБеларусь».

В постановлении на обыск в доме главы Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства Влада Величко фигурировало 17 статей Уголовного кодекса.

Обыски сегодня прошли также у философа и методолога Владимира Мацкевича и руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской. После обысков их увезли, в каком они находятся статусе и куда их забрали силовики — неизвестно.

«ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.