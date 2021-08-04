Домой с золотой медалью: батутист Иван Литвинович вернулся в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня из Токио вернулись домой белорусские олимпийцы. Прилетели с медалями. Золотая – на груди у батутиста Ивана Литвиновича. Встретила чемпиона корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Золотая олимпийская медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте стала первой для белорусской сборной в Токио. В Минске Ивана и его товарищей по команде встречали как героев. Оркестр, десятки журналистов, сотня фанатов с плакатами и цветами, и друзья.

Белорусский атлет в финале соревнований выступал последним. Для молодых спортсменов, а Ивану 20, это морально тяжело. И все-таки опередил титулованных батутистов из Китая и Австралии.

«Победа далась тяжело, судя по моему выступлению предварительному. Не очень выступил в финале, допустил ошибку. Не видел ничье выступление, мне было сложно представлять, какой будет результат. Когда увидел, удивился», – поделился Иван Литвинович.

Сложность элементов у Литвиновича была самой высокой. Тройное сальто с полутора винтами и двойное сальто с четырьмя винтами он выполнил без ошибок.

Из всех гимнастических видов батутный спорт – самый объективный. Высоту и перемещение по сетке высчитывает компьютер. Он же выводит оценку. Подыграть такому судье невозможно. Главное самому не подкачать.

«Она была сложная психически для каждого спортсмена, потому что не было стартов, то есть спортсмены не выступали. И сразу так приехали, увидели друг друга и вот где-то кто-то и не выдержал», – объяснила главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова.

Олимпиада – серьезное испытание для спортсменов. Поэтому в планах Ивана отдохнуть, а уж после приступить к новому сезону. Всю сборную вакцинировали до Олимпиады. Поэтому на самоизоляции сидеть спортсменам не придется.