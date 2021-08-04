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Тренер сборной матом говорит с Тимановской. Новый скандальный слив с Олимпиады
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сеть попала еще одна запись разговора тренера с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
Сразу после начала
Чуть позже устами тренера вовсе заявили, что вся история была
В сеть попал новый слив разговора, предположительно главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича со своей подопечной. Эта
Приводим расшифровку разговора, где на фоне напористого мужского монолога слышны всхлипы и возражения спортсменки.
Юрий Моисевич: Тебе по психике ударило?! Какой это был секретный <разговор>? Секрет от чего – что тебя на*** хотели? Мы просили тебя, ***, как человека, ***, хотели, чтобы ты бежала без этих мыслей ***! Все было сделано в угоду *** спортсмену! И чтоб спасти эту эстафету для страны ***!
Неужели это тяжело понять?! И что молчание наше… понимаешь, иногда молчание лучше, чем слово! Потому что ситуация такая. Понимаешь, человеку бежать. И сразу, даже если ты в запасе, у тебя мысль: а какого *** меня поставили, а вдруг эта не сможет, я должна бежать – ты что, думаешь, мы это не продумывали?
Кристина Тимановская: Да это не так. Я здесь, перед вами, я вам говорю, что если бы меня предупредили, я бы нормально отнеслась…
Ю.М. (перебивает): Если бы да кабы, понимаешь, ну, если бы. Мы это делали что, чтобы посмеяться над кем? Мы спасали ситуацию, как могли, понимаешь, мы были в цейтноте.
Если бы нам не сказали заявить сейчас, мы бы молчали про эту эстафету и в самом конце спросили бы: девочки, можете вы так? Но нам не дали времени, понимаешь – нам сказали, флажок падает, вы должны выставить состав, у вас два недопуска…
Мы должны были заполнить бумагу, за-пол-нить, понимаешь? (Стучит по столу). И пятую, если бы могли не писать, мы тебя не писали бы, надо было кого-то написать – понимаешь ты или нет?
К.Т.: Вам самим не смешно ставить в эстафету людей, которые не бегают 400 метров, зная, что это уже заранее последнее место?
Ю.М. (перебивает): А что ты предлагаешь в этой ситуации? Ну, что ты предлагаешь?!
К.Т.: Это такой бред просто…
Ю.М.: Ну-ну. Мы ж не ставим «тройника» (легкоатлет, выполняющий тройной прыжок – «С»). Какой бред? Ну такой бред – бегут иногда люди, бегут, и с 800 метров бегут 400.
К.Т.: Но не на Олимпийских играх.
Ю.М.: А что ты предлагаешь? Отказаться от эстафеты? А вот эти три девочки, которые завоевали право – ну ради них можно пойти навстречу, вот ты о них подумала?
Вот ты говоришь «бред». Ну бред, хорошо, дальше что? Две пролетели – а три еще? Ну, три еще девочки! Ну, в футболе бывает такое: получают травму, выходит нападающий, становится в ворота, одевает перчатки. Это не бред?
Бред. А что дальше? Надо игру продолжать. Понимаешь? Как тебе это объяснить? Что, отдавать кому-то 16-е место – это на Олимпиаде уже 16-е место – кому-то отдавать его, завоеванное кровью и потом? Даже ради этих девочек троих!
Я тебе объясняю – опять все с нуля начинается, опять ты в обиду, опять ***, опять сволочи, опять натворили. Вот здесь ты человечности не видишь, что тебе трех девочек надо спасти.
Да, мы могли снять, сказать: раз так получилось, все, сидите дома. Это было бы правильно? Ну если мы переговорили с тренером, он сказал – она побежит, Герман (Эльвира Герман специализируется на барьерном беге, чемпионка Европы 2018 года в этом виде – «С»), она побежит. Но только я вас прошу: ей не говорить об этом и не выносить, ей бежать свои виды.
Но мы должны были пять написать, понимаешь? Это ж Олимпиада, мы ж не можем написать Дубицкую Алену (белорусская толкательница ядра – «С»).
Форма заявки требует, иначе бы эту эстафету не приняли даже. Хотя может и приняли бы, но мы ж не хотели смешить людей, ты понимаешь, Кристина – мы в этой ситуации из двух зол выбираем, как говорится, меньшее.
Почему ты сегодня не хочешь этого понять, почему ты видишь опять обиду и все? Ну, случилось так. Может я зря, дурак, предложил этот вариант – хотя я знаю, что этот вариант был бы лучшим, ты вот посмотришь. Ладно, *** с ним.
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В сухом остатке, резюмирует опубликовавший аудиозапись телеграм-канал
– тренер признает, что при подаче заявки на эстафету фактически затыкали дыры, возникшие из-за
– фраза «нам сказали заявить сейчас» однозначно намекает на команду «сверху»;
– у руководства команды нашлось время и возможность, чтобы обсудить подачу заявки на эстафету с тренером Эльвиры Герман, но «цейтнот помешал» предупредить об изменении планов саму Кристину Тимановскую;
– за громкими словами «спасти эстафету для страны», как выяснилось, стоит замах тренерского штаба не то, что на «золото» или даже «бронзу» Олимпиады – речь шла о формальном участии и итоговом 16-м месте!
Комментарии, как говорится, излишни.
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В сеть попала еще одна запись разговора тренера с легкоатлеткой.
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