Тренер сборной матом говорит с Тимановской. Новый скандальный слив с Олимпиады

Источник материала: Салiдарнасць

В сеть попала еще одна запись разговора тренера с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.





Сразу после начала олимпийского скандала госСМИ попытались выгородить тренерский штаб, «доверивший» спортсменке выступать в непрофильной для нее дисциплине, а саму атлетку обвинить в истеричности.

Чуть позже устами тренера вовсе заявили, что вся история была заранее спланирована , не погнушавшись выдумать осуждающие комментарии от лица других именитых спортсменов. Но чем дальше, тем больше официальная версия событий расходится с реальностью.

В сеть попал новый слив разговора, предположительно главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича со своей подопечной. Эта беседа изобилует манипуляциями, попытками надавить на чувство вины перед коллегами по команде и нецензурной лексикой. (Спойлер: извинений перед спортсменкой не прозвучало).

Приводим расшифровку разговора, где на фоне напористого мужского монолога слышны всхлипы и возражения спортсменки.

Юрий Моисевич: Тебе по психике ударило?! Какой это был секретный <разговор>? Секрет от чего – что тебя на*** хотели? Мы просили тебя, ***, как человека, ***, хотели, чтобы ты бежала без этих мыслей ***! Все было сделано в угоду *** спортсмену! И чтоб спасти эту эстафету для страны ***!

Неужели это тяжело понять?! И что молчание наше… понимаешь, иногда молчание лучше, чем слово! Потому что ситуация такая. Понимаешь, человеку бежать. И сразу, даже если ты в запасе, у тебя мысль: а какого *** меня поставили, а вдруг эта не сможет, я должна бежать – ты что, думаешь, мы это не продумывали?

Кристина Тимановская: Да это не так. Я здесь, перед вами, я вам говорю, что если бы меня предупредили, я бы нормально отнеслась…

Ю.М. (перебивает): Если бы да кабы, понимаешь, ну, если бы. Мы это делали что, чтобы посмеяться над кем? Мы спасали ситуацию, как могли, понимаешь, мы были в цейтноте.

Если бы нам не сказали заявить сейчас, мы бы молчали про эту эстафету и в самом конце спросили бы: девочки, можете вы так? Но нам не дали времени, понимаешь – нам сказали, флажок падает, вы должны выставить состав, у вас два недопуска…

Мы должны были заполнить бумагу, за-пол-нить, понимаешь? (Стучит по столу). И пятую, если бы могли не писать, мы тебя не писали бы, надо было кого-то написать – понимаешь ты или нет?

К.Т.: Вам самим не смешно ставить в эстафету людей, которые не бегают 400 метров, зная, что это уже заранее последнее место?

Ю.М. (перебивает): А что ты предлагаешь в этой ситуации? Ну, что ты предлагаешь?!

К.Т.: Это такой бред просто…

Ю.М.: Ну-ну. Мы ж не ставим «тройника» (легкоатлет, выполняющий тройной прыжок – «С»). Какой бред? Ну такой бред – бегут иногда люди, бегут, и с 800 метров бегут 400.

К.Т.: Но не на Олимпийских играх.

Ю.М.: А что ты предлагаешь? Отказаться от эстафеты? А вот эти три девочки, которые завоевали право – ну ради них можно пойти навстречу, вот ты о них подумала?

Вот ты говоришь «бред». Ну бред, хорошо, дальше что? Две пролетели – а три еще? Ну, три еще девочки! Ну, в футболе бывает такое: получают травму, выходит нападающий, становится в ворота, одевает перчатки. Это не бред?

Бред. А что дальше? Надо игру продолжать. Понимаешь? Как тебе это объяснить? Что, отдавать кому-то 16-е место – это на Олимпиаде уже 16-е место – кому-то отдавать его, завоеванное кровью и потом? Даже ради этих девочек троих!

Я тебе объясняю – опять все с нуля начинается, опять ты в обиду, опять ***, опять сволочи, опять натворили. Вот здесь ты человечности не видишь, что тебе трех девочек надо спасти.

Да, мы могли снять, сказать: раз так получилось, все, сидите дома. Это было бы правильно? Ну если мы переговорили с тренером, он сказал – она побежит, Герман (Эльвира Герман специализируется на барьерном беге, чемпионка Европы 2018 года в этом виде – «С»), она побежит. Но только я вас прошу: ей не говорить об этом и не выносить, ей бежать свои виды.

Но мы должны были пять написать, понимаешь? Это ж Олимпиада, мы ж не можем написать Дубицкую Алену (белорусская толкательница ядра – «С»).

Форма заявки требует, иначе бы эту эстафету не приняли даже. Хотя может и приняли бы, но мы ж не хотели смешить людей, ты понимаешь, Кристина – мы в этой ситуации из двух зол выбираем, как говорится, меньшее.

Почему ты сегодня не хочешь этого понять, почему ты видишь опять обиду и все? Ну, случилось так. Может я зря, дурак, предложил этот вариант – хотя я знаю, что этот вариант был бы лучшим, ты вот посмотришь. Ладно, *** с ним.

***

В сухом остатке, резюмирует опубликовавший аудиозапись телеграм-канал Ник и Майк , получается:

– тренер признает, что при подаче заявки на эстафету фактически затыкали дыры, возникшие из-за недопуска к ОИ двух других бегуний Кристины Мулярчик и Анны Михайловой (при том, что именно функционеры должны были проконтролировать достаточное количество и своевременность взятых допинг-проб);

– фраза «нам сказали заявить сейчас» однозначно намекает на команду «сверху»;

– у руководства команды нашлось время и возможность, чтобы обсудить подачу заявки на эстафету с тренером Эльвиры Герман, но «цейтнот помешал» предупредить об изменении планов саму Кристину Тимановскую;

– за громкими словами «спасти эстафету для страны», как выяснилось, стоит замах тренерского штаба не то, что на «золото» или даже «бронзу» Олимпиады – речь шла о формальном участии и итоговом 16-м месте!

Комментарии, как говорится, излишни.