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Представлен самый дешёвый Nissan Leaf

04.08.2021 13:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представлен самый дешёвый Nissan Leaf
Фото: Nissan
Компания Nissan представила самый дешёвый электромобиль в США. Им стала новая версия популярного хэтчбека Leaf второго поколения с приставкой S.

Leaf S является базовой комплектацией автомобиля, что позволило снизить цену до 27 400 долларов или 28 375 долларов с учётом местных сборов. До этого самым доступным электромобилем в США был Mini SE за 30 000 долларов.

При этом, конечно, с учётом федеральной налоговой льготы в 7500 долларов цена снижается до 20 875 долларов, хотя такая льгота положена не всем.

Также Nissan снизила цены и на другие комплектации. Leaf SV теперь стоить 28 800 долларов против почти 35 000 долларов ранее, а Leaf SV Plus подешевел с 38 245 до 32 400 долларов.


Оговариваемая версия Leaf S оснащается батареей ёмкостью 40 кВт•ч с заявленным пробегом в 240 км. Кроме того, все обновлённые комплектации теперь включают порт быстрой зарядки CHAdeMo, систему помощи водителя ProPilot и Nissan Intelligent Around View.
 
 
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С учётом льгот обойдётся менее чем в 21 000 долларов.
 
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