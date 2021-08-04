Источник материала: UDF



Фото: Nissan

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представлен самый дешёвый Nissan Leaf С учётом льгот обойдётся менее чем в 21 000 долларов.

Leaf S является базовой комплектацией автомобиля, что позволило снизить цену до 27 400 долларов или 28 375 долларов с учётом местных сборов. До этого самым доступным электромобилем в США был Mini SE за 30 000 долларов.При этом, конечно, с учётом федеральной налоговой льготы в 7500 долларов цена снижается до 20 875 долларов, хотя такая льгота положена не всем.Также Nissan снизила цены и на другие комплектации. Leaf SV теперь стоить 28 800 долларов против почти 35 000 долларов ранее, а Leaf SV Plus подешевел с 38 245 до 32 400 долларов.Оговариваемая версия Leaf S оснащается батареей ёмкостью 40 кВт•ч с заявленным пробегом в 240 км. Кроме того, все обновлённые комплектации теперь включают порт быстрой зарядки CHAdeMo, систему помощи водителя ProPilot и Nissan Intelligent Around View.