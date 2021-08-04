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Биржа: все основные валюты выросли на торгах 4 августа
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на БВФБ в среду, 4 августа.
Доллар добавил 0,012 пункта — 2,5158 белорусского рубля, евро 0,0091 — 2,9835 белорусского рубля, российский рубль 0,0172 пункта — 3,4541 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на БВФБ в среду, 4 августа.
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