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Биржа: все основные валюты выросли на торгах 4 августа

04.08.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на БВФБ в среду, 4 августа.

Биржа: все основные валюты выросли на торгах 4 августа

Доллар добавил 0,012 пункта — 2,5158 белорусского рубля, евро 0,0091 — 2,9835 белорусского рубля, российский рубль 0,0172 пункта — 3,4541 белорусского рубля за 100 российских.

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост по итогам торгов на БВФБ в среду, 4 августа.
 
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