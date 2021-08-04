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Токио-2020. У Беларуси будет еще одна медаль — в женской борьбе
Источник материала: Навiны
Белоруска Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по женской борьбе в категории до 57 кг.
В стартовом поединке Курочкина победила Аншу Аншу из Индии, в четвертьфинале была сильнее россиянки Валерии Кобловой, а в полуфинале не оставила шансов Эвелине Николовой из Болгарии.
В финале белоруска встретится с японкой Рисако Каваи. Схватка за золото состоится 5 августа в 15:15 по белорусскому времени.
Сейчас у Беларуси две медали: золото Ивана Литвиновича в прыжках на батуте и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту.
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