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Токио-2020. У Беларуси будет еще одна медаль — в женской борьбе

04.08.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по женской борьбе в категории до 57 кг.

Токио-2020. У Беларуси будет еще одна медаль — в женской борьбе

В стартовом поединке Курочкина победила Аншу Аншу из Индии, в четвертьфинале была сильнее россиянки Валерии Кобловой, а в полуфинале не оставила шансов Эвелине Николовой из Болгарии.

В финале белоруска встретится с японкой Рисако Каваи. Схватка за золото состоится 5 августа в 15:15 по белорусскому времени.

Сейчас у Беларуси две медали: золото Ивана Литвиновича в прыжках на батуте и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту.

 

Фото t.me/noc_belarus

 

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Белоруска Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по женской борьбе в категории до 57 кг.
 
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