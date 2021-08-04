Токио-2020. У Беларуси будет еще одна медаль — в женской борьбе

Белоруска Ирина Курочкина вышла в финал олимпийского турнира по женской борьбе в категории до 57 кг.





В стартовом поединке Курочкина победила Аншу Аншу из Индии, в четвертьфинале была сильнее россиянки Валерии Кобловой, а в полуфинале не оставила шансов Эвелине Николовой из Болгарии.

В финале белоруска встретится с японкой Рисако Каваи. Схватка за золото состоится 5 августа в 15:15 по белорусскому времени.

Сейчас у Беларуси две медали: золото Ивана Литвиновича в прыжках на батуте и бронза Максима Недосекова в прыжках в высоту.

Фото t.me/noc_belarus