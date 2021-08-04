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В Минске установлен еще один участник протестных акций

04.08.2021 14:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. В тесном взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД установлен еще один активный участник тех событий - 32-летний минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года мужчина принял активное участие в массовых беспорядках, в совершении погромов и уничтожении имущества.

Минчанин признан подозреваемым по ч.2 ст.293 (массовые беспорядки) УК. С участием задержанного проводятся следственные действия.

Правоохранители продолжают устанавливать лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы. С начала этой недели уже установлено и задержано 11 лиц.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа прошлого года мужчина принял активное участие в массовых беспорядках, в совершении погромов и уничтожении имущества.
 
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