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И что бы это значило? Второй день подряд Нацбанк позволяет рублю дешеветь

04.08.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй день подряд белорусский рубль девальвируется ко всем валютам на бирже 4 августа

На торгах в среду доллар, евро и российский рубль опять подорожали. Стоимость корзины валют подскочила на 0,46% до максимума почти за три недели.

Девальвация белорусского рубля ускорилась. Вчера белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,36%.

Курс доллара вырос сразу на 0,0120 BYN до 2,5158 BYN/USD до максимума за неделю, а ещё совсем недавно в начале недели он находился на минимуме за 47 дней.

За два дня стоимость доллара увеличилась уже на 0,0190 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0091 BYN до 2,9835 BYN/EUR — максимума за 15 дней.

Евро, как и доллар, дорожает второй день. Его стоимость за это время поднялась на 0,0170 BYN.

Курс российского рубля подскочил ещё раз на 0,0172 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума за 21 день.

Московская биржа

Российский рубль сегодня опять укрепляется к доллару и евро на валютной бирже в Москве.

Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра ещё на 9 копеек до 72,7857 RUB/USD — с 1 июля 2021.

Официальный курс евро на завтра упал ещё на 15 копеек до 86,4112 RUB/EUR — минимума с 30 июня 2021 г. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Второй день подряд белорусский рубль девальвируется ко всем валютам на бирже 4 августа
 
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