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Матери-одиночке дали 2 года "домашней химии" за смайлик под фото милиционера

04.08.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сам суд проходил в закрытом режиме, на первом заседании представителей прессы судья попросил покинуть зал.

Это посчитали оскорблением представителя власти

Ходатайство о закрытом суде заявлял милиционер:

«В целях неразглашения сведений, содержащихся в уголовном деле, унижающих мою честь и достоинство. А также для обеспечения моей безопасности, как пострадавшего", - заявил он.

Женщину признали виновной и приговорили к 2 годам "домашней химии". Также она должна будет выплатить милиционеру 2 тысячи рублей компенсации, сообщает "Весна".
 
 
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Сам суд проходил в закрытом режиме, на первом заседании представителей прессы судья попросил покинуть зал.
 
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