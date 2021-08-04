|
Матери-одиночке дали 2 года "домашней химии" за смайлик под фото милиционера
Источник материала: Партизан
Сам суд проходил в закрытом режиме, на первом заседании представителей прессы судья попросил покинуть зал.
Это посчитали оскорблением представителя власти
Ходатайство о закрытом суде заявлял милиционер:
«В целях неразглашения сведений, содержащихся в уголовном деле, унижающих мою честь и достоинство. А также для обеспечения моей безопасности, как пострадавшего", - заявил он.
Женщину признали виновной и приговорили к 2 годам "домашней химии". Также она должна будет выплатить милиционеру 2 тысячи рублей компенсации,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сам суд проходил в закрытом режиме, на первом заседании представителей прессы судья попросил покинуть зал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)