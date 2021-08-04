У Беларуси все-таки будет еще одна медаль на Олимпиаде

В полуфинале наша спортсменка одолела болгарку Эвелину Николову со счетом 11:0 и уверенно вышла в финал.





Схватку за золото Курочкина проведет 5 августа (в 15:15 по минскому времени) и встретится с японкой Рисако Каваи.





В 1/8 финала белоруска была сильнее представительницы Индии Аншу Аншу, в четвертьфинале – победила россиянку Валерию Коблову.