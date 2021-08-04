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У Беларуси все-таки будет еще одна медаль на Олимпиаде
Источник материала: Партизан
Белорусская спортсменка Ирина Курочкина, выступающая в женской борьбе (57 кг) вышла в финал Олимпиады в Токио, сообщили в пресс-службе НОК.
В полуфинале наша спортсменка одолела болгарку Эвелину Николову со счетом 11:0 и уверенно вышла в финал.
Схватку за золото Курочкина проведет 5 августа (в 15:15 по минскому времени) и встретится с японкой Рисако Каваи.
В 1/8 финала белоруска была сильнее представительницы Индии Аншу Аншу, в четвертьфинале – победила россиянку Валерию Коблову.
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Белорусская спортсменка Ирина Курочкина, выступающая в женской борьбе (57 кг) вышла в финал Олимпиады в Токио, сообщили в пресс-службе НОК.
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