Глава Минобороны Литвы считает историю с умершим на границе мигрантом провокацией Минска

Источник материала: Салiдарнасць

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал инцидент с погибшим вблизи белорусско-литовской границы иракцем «провокацией», пишет Zerkalo.io .

Глава оборонного ведомства прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсетях. Он сообщил, что белорусские власти бездоказательно «тиражируют информацию о гибели в Беларуси иракца , „возвращающегося из Литвы“».

— Похоже, что ситуация была смоделирована заранее, и таких сообщений будет больше, поскольку официальные лица Беларуси оказались в ловушке незаконной миграции, — сообщил Арвидас Анушаускас, добавив, что «Литва не несла и не будет нести ответственности за провокации белорусского режима».

В беседе с информационным агентством LЕTA он подчеркнул, что оборонное ведомство «ожидало провокаций» с белорусской стороны.