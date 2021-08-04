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Зеленский: силовики должны обеспечить «безусловную защиту» белорусов, которым может угрожать опасность

04.08.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава украинского государства Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел «изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Республики Беларусь, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью», сообщил Офис президента.

Зеленский: силовики должны обеспечить «безусловную защиту» белорусов, которым может угрожать опасность
Фото president.gov.ua

«Каждый белорус, который может статью мишенью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей», — сказал Зеленский.

По информации Офиса президента, составлен список белорусских граждан, в отношении которых уже начали осуществляться «соответствующие меры по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания» в Украине и охраны.

«Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также в связи с трагической гибелью Виталия Шишова — политического активиста из Беларуси, проживавшего на территории Украины. Уголовное производство начато по статье 115 УКУ (умышленное убийство. — БелаПАН.)», — отмечается в сообщении.

Зеленский «ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Виталия Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общественности представителями Национальной полиции о прогрессе следователей в этом деле».

26-летний директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов был найден утром 3 августа повешенным в одном из киевских парков. Накануне он отправился на пробежку и исчез.

22 августа прошлого года в минском лесопарке был найден повешенным 28-летний Никита Кривцов — футбольный фанат из Молодечно, участвовавший в протестах против фальсификации итогов президентских выборов.

 

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Глава украинского государства Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел «изучить все риски и обеспечить безусловную...
 
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