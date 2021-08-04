Механизатор сельхозпредприятия в Сенненском районе украл 80 л солярки и более 1 т зерна

Источник материала: БелТА

4 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Сенненском районе сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности РОВД выявили факт хищения казенного имущества. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

30 июля в 17.10 в д.Ульяновичи на территории хозяйственных построек во дворе дома 56-летнего механизатора было обнаружено и изъято 80 л дизельного топлива и более 1 т зерна фуражной пшеницы. При проверке установлено, что топливо и зерно принадлежит местному сельхозпредприятию, в котором работает подозреваемый. Ущерб составил Br585. Украденное имущество правонарушитель доставлял домой на служебном транспорте.

По факту хищения Следственный комитет возбудил уголовное дело.-0-