Минобороны Литвы о смерти мигранта на границе: Провокация Минска

сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT. Об этомРБК-Украина со ссылкой на LRT.





"Мы ожидали провокации со стороны белорусского режима. Вы можете видеть, что сами сообщения (о смерти мигранта - ред.) подготовлены заранее. Лукашенко приказал допросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Затем сообщили о том, что его обнаружили пограничники", - сказал он.





Как сообщают литовские пограничники, они не получали информации о данном инциденте от белорусской власти, и говорят, что узнали о смерти мигранта из средств массовой информации.





"Белорусские государственные СМИ не представили никаких доказательств произошедшего", - говорится в сообщении.





Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой, указав, что мужчина был не славянской внешности.