Умерла борисовчанка, волосы которой намотало на станок во время устройства на работу

EX-PRESS.BY стало известно через близких погибшей. Скончалась 21-летняя жительница Борисова, которая получила тяжелую травму на одном из предприятий города. Об этомстало известно через близких погибшей.





Напомним, 13 июля борисовчанка пришла на один из местных заводов, чтобы устроиться на работу. Ее провели в цех начальник производства и мастер участка. Намотчица станка показывала девушке работу оборудования, но отвернулась, чтобы сделать запись в журнале.





В этот момент волосы девушки попали в станок. Работница завода увидела ее уже лежащей на полу, при этом часть волос ее была намотана на станок.





Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Борисовской центральной районной больницы.