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Мацукевич: Спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет тест на лояльность
Источник материала: Партизан
Власти словно руководствуются логикой "любой позор легче всего смыть новым", заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
– Почему в мире так сильно прогремела история с принуждением легкоатлетки Тимановской к возвращению в Беларусь?
– Не берусь давать оценку самому поводу для скандала. Думаю, такая история может приключиться в любой команде. Мировой резонанс, который приобрела наша, конечно, следствие имиджа Беларуси.
Когда у Родины репутация тюрьмы, любое принуждение к возвращению выглядит как приглашение за решетку. В иной ситуации этот скандал не имел шансов выйти за пределы нашей страны, олимпийской деревни в Японии, а тем более спорта.
Благодаря тюремному имиджу Беларуси эпизод приобрел политическое измерение и активно комментируется крупнокалиберными политиками на всех континентах.
– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?
– Последствия точно будут, потому что, повторюсь, скандал трансформировался в политический. А по политическим соображениям Беларусь уже потеряла возможности проведения у себя многих, если не всех запланированных ранее значимых международных спортивных соревнований.
Вспомним хотя бы перенесенный из Минска чемпионат мира по хоккею.
Одно дело как это аукнется Беларуси, другое дело — властям. Беларусь теряет уже свою спортивную репутацию, международные первенства и своих спортсменов.
Думаю, спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет масштабный тест на лояльность.
С нашими властями иная история. Белорусский режим пользуется ситуацией для езды по ушам народных масс, представляя все свои неприятности и ограничения как доказательства выдуманной гибридной войны Запада с нашей страной.
Любой позор легче всего смыть новым – и в этой эстафете белорусским властям сегодня на нашем континенте нет равных.
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Власти словно руководствуются логикой "любой позор легче всего смыть новым", заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
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