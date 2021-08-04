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Мацукевич: Спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет тест на лояльность

04.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти словно руководствуются логикой "любой позор легче всего смыть новым", заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.

Мацукевич: Спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет тест на лояльность
– Почему в мире так сильно прогремела история с принуждением легкоатлетки Тимановской к возвращению в Беларусь? 

– Не берусь давать оценку самому поводу для скандала. Думаю, такая история может приключиться в любой команде. Мировой резонанс, который приобрела наша, конечно, следствие имиджа Беларуси. 

Когда у Родины репутация тюрьмы, любое принуждение к возвращению выглядит как приглашение за решетку. В иной ситуации этот скандал не имел шансов выйти за пределы нашей страны, олимпийской деревни в Японии, а тем более спорта. 

Благодаря тюремному имиджу Беларуси эпизод приобрел политическое измерение и активно комментируется крупнокалиберными политиками на всех континентах. 

– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?

– Последствия точно будут, потому что, повторюсь, скандал трансформировался в политический. А по политическим соображениям Беларусь уже потеряла возможности проведения у себя многих, если не всех запланированных ранее значимых международных спортивных соревнований. 

Вспомним хотя бы перенесенный из Минска чемпионат мира по хоккею. 

Одно дело как это аукнется Беларуси, другое дело — властям. Беларусь теряет уже свою спортивную репутацию, международные первенства и своих спортсменов. 
Думаю, спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет масштабный тест на лояльность. 

С нашими властями иная история. Белорусский режим пользуется ситуацией для езды по ушам народных масс, представляя все свои неприятности и ограничения как доказательства выдуманной гибридной войны Запада с нашей страной. 

Любой позор легче всего смыть новым – и в этой эстафете белорусским властям сегодня на нашем континенте нет равных.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти словно руководствуются логикой "любой позор легче всего смыть новым", заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.
 
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