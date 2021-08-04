Мацукевич: Спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет тест на лояльность

– Почему в мире так сильно прогремела история с принуждением легкоатлетки Тимановской к возвращению в Беларусь?





– Не берусь давать оценку самому поводу для скандала. Думаю, такая история может приключиться в любой команде. Мировой резонанс, который приобрела наша, конечно, следствие имиджа Беларуси.





Когда у Родины репутация тюрьмы, любое принуждение к возвращению выглядит как приглашение за решетку. В иной ситуации этот скандал не имел шансов выйти за пределы нашей страны, олимпийской деревни в Японии, а тем более спорта.





Благодаря тюремному имиджу Беларуси эпизод приобрел политическое измерение и активно комментируется крупнокалиберными политиками на всех континентах.





– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?





– Последствия точно будут, потому что, повторюсь, скандал трансформировался в политический. А по политическим соображениям Беларусь уже потеряла возможности проведения у себя многих, если не всех запланированных ранее значимых международных спортивных соревнований.





Вспомним хотя бы перенесенный из Минска чемпионат мира по хоккею.





Одно дело как это аукнется Беларуси, другое дело — властям. Беларусь теряет уже свою спортивную репутацию, международные первенства и своих спортсменов.

Думаю, спортсменов по возвращению с Олимпиады ждет масштабный тест на лояльность.





С нашими властями иная история. Белорусский режим пользуется ситуацией для езды по ушам народных масс, представляя все свои неприятности и ограничения как доказательства выдуманной гибридной войны Запада с нашей страной.





Любой позор легче всего смыть новым – и в этой эстафете белорусским властям сегодня на нашем континенте нет равных.