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Активисты с госфлагами пикетировали диппредставительства Литвы в Минске и Гродно

04.08.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди с государственными флагами и плакатами собрались у литовского консульства в Гродно и через дорогу от посольства Литвы в Минске. Они скандировали "не забудем, не простим" и "остановите насилие над беженцами", держали плакаты "Науседу в Гаагу". Акцию проводили члены "Белой Руси", сообщает smartpress.by.


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Как считает заместитель председателя Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»  Светлана Варяница, "немецкие овчарки не должны преследовать женщин и детей".

Напомним, сегодня Госпогранкомитет сообщил, что на белорусско-литовской границе умер иностранец. Это стало триггером для белорусского агитпропа, хотя в Литве называют произошедшее провокацией. 

С начала года в Литву через границу с Беларусью попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака. Это примерно в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Охрана границы с литовской стороны усилена, возводится проволочное ограждение. Был организован лагерь для мигрантов, где периодически происходят волнения. Уже 3 августа стало известно, что Литва намерена отправлять обратно в Беларусь следующих из страны нелегалов. Несколько групп были выдворены, белорусская сторона 3 августа говорила о 40 вернувшихся мигрантах.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Люди с государственными флагами и плакатами собрались у литовского консульства в Гродно и через дорогу от посольства Литвы в Минске. Они скандировали "не забудем,...
 
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