Шрайбман о гибели в Киеве активиста из Беларуси: «Способны ли на это белорусские власти? Теоретически — да»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик о возможном «политическом следе» смерти правозащитника Виталия Шишова в Киеве.





Национальная полиция Украины продолжает расследовать обстоятельства смерти белорусского активиста, руководителя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова. Напомним, 3 августа Шишова, пропавшего во время ежедневной пробежки, нашли повешенным в одном из киевских парков.

В качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид. К расследованию обстоятельств гибели активиста также приступила независимая экспертно-журналистская группа издания Bellingcat.

– Ужасный случай, который особенно обрастает зловещим душком, учитывая политический кризис в Беларуси и угрозы белорусской власти расправляться с оппонентами, в том числе и за рубежом, – отметил белорусский аналитик Артем Шрайбман в эфире украинского NPC Медіа-клуб .

– Но до того, как поступит полноценная информация от полиции, я бы все-таки не стал бежать впереди паровоза и делать слишком много выводов о том, что это было на самом деле. У нас мало данных.

Насколько мне известно, Белорусский дом в Киеве был связан с разными людьми в Украине, с людьми с боевым опытом, людьми из правых организаций – поэтому прямо сейчас никакую версию я не могу исключить. Это может быть как политика, так и не политика. Способны ли на это белорусские власти? Теоретически – да. Точно ли это были они? Не уверен.

Давайте дождемся деталей – и, разумеется, выразим соболезнования близким, родным и друзьям.