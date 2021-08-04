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Шрайбман о гибели в Киеве активиста из Беларуси: «Способны ли на это белорусские власти? Теоретически — да»
04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик о возможном «политическом следе» смерти правозащитника Виталия Шишова в Киеве.
Национальная полиция Украины продолжает
В качестве одной из версий рассматривается убийство, замаскированное под суицид. К расследованию обстоятельств гибели активиста также
– Ужасный случай, который особенно обрастает зловещим душком, учитывая политический кризис в Беларуси и угрозы белорусской власти расправляться с оппонентами, в том числе и за рубежом, – отметил белорусский аналитик Артем Шрайбман в эфире украинского
– Но до того, как поступит полноценная информация от полиции, я бы все-таки не стал бежать впереди паровоза и делать слишком много выводов о том, что это было на самом деле. У нас мало данных.
Насколько мне известно, Белорусский дом в Киеве был связан с разными людьми в Украине, с людьми с боевым опытом, людьми из правых организаций – поэтому прямо сейчас никакую версию я не могу исключить. Это может быть как политика, так и не политика. Способны ли на это белорусские власти? Теоретически – да. Точно ли это были они? Не уверен.
Давайте дождемся деталей – и, разумеется, выразим соболезнования близким, родным и друзьям.
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Шрайбман о гибели в Киеве активиста из Беларуси: «Способны ли на это белорусские власти? Теоретически — да»
Аналитик о возможном «политическом следе» смерти правозащитника Виталия Шишова в Киеве.
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