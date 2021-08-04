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Тихановская о суде над Колесниковой и Знаком: «Режим боится всего, что не может сломать силой»

04.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По мнению политика, в этом причина того, что этот «суд» прячут от всех.

— Максим лучше всех в этом зале знает, как должен работать закон — и как он не работает. Несмотря на правовой дефолт, он сумел зарегистрировать уже находящегося в тюрьме Виктора Бабарико в качестве кандидата и собирал десятки томов доказательств нарушений на президентских выборах, — отмечает Светлана Тихановская. — Его ум, честность и неподкупность — полная противоположность тех сотрудников системы «правосудия», которые будут придумывать его приговор.

Тихановская о суде над Колесниковой и Знаком: «Режим боится всего, что не может сломать силой»

Все фото: Рейтер

Мария всегда говорила, что белорусы невероятные. Она убедила нас, что страшно всем, но со своим страхом нужно бороться. Она порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси — потому что верит в нас больше, чем мы порой — сами в себя.

Тихановская о суде над Колесниковой и Знаком: «Режим боится всего, что не может сломать силой»

Маша даже на судилище вдохновляет нас одним своим видом, каждым словом, жестом и движением. Посмотрите, как она ведет себя, пока угрюмые охранники прячут свои лица. Рядом с ней они понимают, что в клетке не Маша, а они сами.

Режим боится всего, чего не понимает и не может сломать силой, — поэтому он боится Марии Колесниковой и Максима Знака. И какое бы число в приговоре ни назвали те, кто считает себя прокурором и судьей, оно не сломает Максима и Машу — и не сломает нас.

Они, как и тысячи невиновных белорусов, выйдут на свободу гораздо раньше. И единственное, о чем мы с вами должны сейчас думать, — что может сделать каждый из нас, чтобы этого добиться.

 
 
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По мнению политика, в этом причина того, что этот «суд» прячут от всех.
 
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