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Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.
Нина Недосекова, мама Максима Недосекова:
Юрий Недосеков, папа Максима Недосекова:
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Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном...
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