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Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

04.08.2021 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.

Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

Нина Недосекова, мама Максима Недосекова:
И слезы были, но это слезы радости, конечно. Мы надеялись, ждали. Он пообещал. А он у нас так: сказал сделал. Ну вот, получилась медалька.

Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

Юрий Недосеков, папа Максима Недосекова:
До третьего этажа слышали, как я прыгнул. Точно так же, как Максим, на 2,37. Поэтому мы знали, что медаль должна быть. Он, если говорит, всегда делает. Он и в детстве точно таким же был. И остается. То есть он предан нашей стране. Это воспитание, это большое дело.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном...
 
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