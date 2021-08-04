ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

04.08.2021 15:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот как его тепло и душевно встречали земляки.

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

Поздравляем!

Максим Недосеков сегодня не ожидал такого внимания со стороны прессы и болельщиков. Олимпийская бронза в прыжках в высоту, уверен спортсмен, не покорилась бы без поддержки родных, тренера и, конечно, каждого из нас.

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

В Японию белорусский прыгун в высоту отправлялся в качестве фаворита. Он с легкостью прошел квалификацию. А вот на самих соревнованиях конкуренция оказалась более чем жесткой. Тем не менее у него «бронза с золотым отливом». Пока ему всего 23, поэтому не исключено, что на будущих Олимпиадах он достигнет больших высот. А пока, признается Недосеков, неделя на отдых и общение с прессой.

Недосеков: столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью это перекрывает

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр – 2020:
Я очень рад, что столько людей встречают. Столько неравнодушных ко мне. Конечно, столько негативных комментариев у меня сейчас на страничке, но ваша поддержка полностью все это перекрывает. Поэтому вам большое спасибо за поддержку, она очень нужна мне.

Читайте также:

Тренер Максима Недосекова: это старт века, поэтому переживания были огромные

Родители Недосекова: мы знали, что медаль должна быть, он, если говорит, всегда делает

Как родители Максима Недосекова болели за сына? Посмотрите на их эмоции

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Максим Недосеков, бронзовый призер летних Олимпийских игр, 4 августа вернулся на родину. Борт из Токио приземлился утром в Национальном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як Henkel, Coca-Cola, L’Oréal ды іншыя заходнія карпарацыі фінансуюць прапаганду Лукашэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by