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Литва готова нанести сильный экономический удар по «Беларуськалию»

04.08.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис 4 августа перед началом заседания правительства.

Литва готова нанести сильный экономический удар по «Беларуськалию»
Фото носит иллюстративный характер

По его словам, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

«Возможно полное прекращение [экспорта]. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — сказал Ландсбергис.

 

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С расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен.
 
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