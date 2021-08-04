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Литва готова нанести сильный экономический удар по «Беларуськалию»
Источник материала: Навiны
С расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен. Об этом, как сообщает портал
По его словам, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.
«Возможно полное прекращение [экспорта]. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — сказал Ландсбергис.
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С расширением санкцией Евросоюза в отношении Беларуси экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен.
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