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Минчанин задержан за передачу сведений о милиционерах экстремистскому Telegram-каналу

04.08.2021 15:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пособничество экстремистскому ресурсу задержан участник прошлогодних протестов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники ГУБОПиК 3 августа задержали безработного 34-летнего минчанина. Мужчина регулярно посещал несанкционированные массовые мероприятия, а также незаконно собирал и распространял сведения о сотрудниках органов внутренних дел. Полученные о милиционерах сведения направлял в экстремистский Telegram-канал для психологического воздействия на правоохранителей и использования при подготовке преступлений в их отношении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за пособничество в разжигании социальной вражды.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники ГУБОПиК 3 августа задержали безработного 34-летнего минчанина. Мужчина регулярно посещал несанкционированные массовые мероприятия, а также незаконно...
 
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