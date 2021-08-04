В Березовском районе мужчина убил сожительницу

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4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об убийстве, сообщили БЕЛТА в СК.

Трагедия произошла в агрогородке Маревиль поздно вечером 16 июля. По данным следствия, 55-летний мужчина и его 59-летняя сожительница употребляли спиртные напитки и между ними возник конфликт. В ходе ссоры женщина взяла нож и подошла к сожителю. Мужчина выхватил его и не менее двух раз ударил женщину в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

С привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр жилища, зафиксирована следовая картина. Назначены необходимые экспертные исследования.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину сельчанин признал полностью и раскаялся в содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в настоящее время нигде не работает.-0-