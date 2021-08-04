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Литва готова отказаться от транзита белорусского калия

04.08.2021 15:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он сообщил, что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения "Беларуськалия", которые экспортируются преимущественно через Клайпеду. На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен, передает Delfi.

"Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить", - заявил министр в среду перед заседанием правительства.

ЕС ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако они распространяются только на 20% проходящего через Литву транзита удобрений и на договоры, заключенные позже 26 июня. Г.

"Когда мы это увидим? Не раньше сентября советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это (ввести санкции – ред.) осуществить, но формальная просьба уже подана", - отметил глава литовской дипломатии.

 
 
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С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс...
 
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