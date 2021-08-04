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МИД Литвы: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен

04.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения "Беларуськалия", которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.

"Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить", - заявил министр в среду перед заседанием правительства.

ЕС ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.

Г. Ландсбергис отметил, что вопрос расширения санкций будет обсуждаться не раньше сентября.

"Когда мы это увидим? Не раньше сентября советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана", - отметил глава литовской дипломатии.
 
 
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С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел.
 
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