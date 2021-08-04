Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине









Украинская правда. "Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - сказал Зеленский, которого цитирует





Отмечается, что в настоящее время определен список граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории нашей страны и охраны.





Указано, что это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины.





Упоминается также, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следователей по этому делу.







