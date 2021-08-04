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Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине

04.08.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.



"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - сказал Зеленский, которого цитирует Украинская правда.

Отмечается, что в настоящее время определен список граждан Республики Беларусь, в отношении которых уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков, дополнительного сопровождения их пребывания на территории нашей страны и охраны.

Указано, что это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины.

Упоминается также, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, быстрой и полной проверки информации, а также регулярного и достаточного информирования общества представителями Национальной полиции о прогрессе следователей по этому делу.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан...
 
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