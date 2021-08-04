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Молчаливый пикет: белорусы протестуют возле литовского посольства

04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы собрались возле литовского посольства в Минске. Люди пришли, чтобы выразить молчаливый протест, передает «МИР 24».

Участники пикета держали в руках плакаты, призывающие Литву остановить жестокость по отношению к мигрантам. Сегодня стало известно о гибели одного из нелегальных мигрантов, который пытался попасть в ЕС через прибалтийскую страну. Этот факт подтвердил Госпогранкомитет Беларуси.

«Мы знаем о ситуации с беженцами. Литовские силовики нарушают все возможные документы, международные пакты, конвенции, права граждан в целом. Их поведение, конечно, уже не соответствует никаким стандартам ООН», – сказала Валентина Довгалева.

«Мы выступаем за мир, за то, чтобы представители Литвы по-человечески обращались с гражданами других стран», – заявил Никита Дубчак.

Об убийстве иракца на границе с Литвой доложили Александру Лукашенко. Президент Беларуси поручил провести расследование, а также найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.



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Теги: Минск
 
 
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Участники пикета держали в руках плакаты, призывающие Литву остановить жестокость по отношению к мигрантам. Сегодня стало известно о гибели одного из нелегальных...
 
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