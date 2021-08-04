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Молчаливый пикет: белорусы протестуют возле литовского посольства
04.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы собрались возле литовского посольства в Минске. Люди пришли, чтобы выразить молчаливый протест, передает «МИР 24».
Участники пикета держали в руках плакаты, призывающие Литву остановить жестокость по отношению к мигрантам. Сегодня стало известно о гибели одного из нелегальных мигрантов, который пытался попасть в ЕС через прибалтийскую страну. Этот факт подтвердил Госпогранкомитет Беларуси.
«Мы выступаем за мир, за то, чтобы представители Литвы по-человечески обращались с гражданами других стран», – заявил Никита Дубчак.
Об убийстве иракца на границе с Литвой доложили Александру Лукашенко. Президент Беларуси поручил провести расследование, а также найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.
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Участники пикета держали в руках плакаты, призывающие Литву остановить жестокость по отношению к мигрантам. Сегодня стало известно о гибели одного из нелегальных...
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