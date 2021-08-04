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​В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли двое, ранены 50 человек

04.08.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, еще семеро находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего ранены 50 пассажиров.

​В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли двое, ранены 50 человек

Машинист одного из поездов проехал на красный свет. На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи.

 
 
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Новости Чехии. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, еще семеро находятся в критическом состоянии, сообщили...
 
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