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В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли двое, ранены 50 человек
Источник материала: СТВ
Новости Чехии. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, еще семеро находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего ранены 50 пассажиров.
Машинист одного из поездов проехал на красный свет. На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи.
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Новости Чехии. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, еще семеро находятся в критическом состоянии, сообщили...
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