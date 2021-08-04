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Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины

04.08.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины

Проникнув в здание, он заявил, что сядет на 10 лет и живым отсюда не уйдет. Правоохранители перекрыли движение на улицах. В ходе спецоперации злоумышленника задержали.

Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины

Позже выяснилось, что человек с гранатой был участником Антитеррористической операции на востоке Украины. На отчаянный поступок его подтолкнуло недовольство работой чиновников и финансовым обеспечением бывших военных.

 
 
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Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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