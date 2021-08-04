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Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проникнув в здание, он заявил, что сядет на 10 лет и живым отсюда не уйдет. Правоохранители перекрыли движение на улицах. В ходе спецоперации злоумышленника задержали.
Позже выяснилось, что человек с гранатой был участником Антитеррористической операции на востоке Украины. На отчаянный поступок его подтолкнуло недовольство работой чиновников и финансовым обеспечением бывших военных.
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Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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