Источник материала: СТВ

Новости Украины. Небывалый переполох в центре Киева. Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Проникнув в здание, он заявил, что сядет на 10 лет и живым отсюда не уйдет. Правоохранители перекрыли движение на улицах. В ходе спецоперации злоумышленника задержали.





Позже выяснилось, что человек с гранатой был участником Антитеррористической операции на востоке Украины. На отчаянный поступок его подтолкнуло недовольство работой чиновников и финансовым обеспечением бывших военных.