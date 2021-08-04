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Ирина Курочкина вышла в финал Олимпийских игр в турнире по женской борьбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стало известно, что белоруска Ирина Курочкина в полуфинальном поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады одолела соперницу из Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финальный старт за золотую медаль состоится уже завтра, 5 августа.
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Новости Беларуси. Стало известно, что белоруска Ирина Курочкина в полуфинальном поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады одолела соперницу из Болгарии,...
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