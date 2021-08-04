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Ирина Курочкина вышла в финал Олимпийских игр в турнире по женской борьбе

04.08.2021 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, что белоруска Ирина Курочкина в полуфинальном поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады одолела соперницу из Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный старт за золотую медаль состоится уже завтра, 5 августа.

 
 
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Новости Беларуси. Стало известно, что белоруска Ирина Курочкина в полуфинальном поединке по вольной борьбе турнира Олимпиады одолела соперницу из Болгарии,...
 
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