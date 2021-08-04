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Столичная мебельная фирма недоплатила в бюджет более Br900 тыс. налогов

04.08.2021 16:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная мебельная фирма недоплатила в бюджет более Br900 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт нарушения при проверке коммерческого предприятия выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску. Установлено, что фирма продавала мебель в своем фирменном магазине, павильонах в крупных торговых центрах и на интернет-площадках в основном за наличный расчет. Тем временем выручка от продаж не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах, что повлекло за собой занижение налоговой базы. Как следствие, коммерческая структура почти два года не уплачивала необходимые суммы налога при упрощенной системе налогообложения и налога на добавленную стоимость. Бюджет недосчитался свыше Br900 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора минской мебельной фирмы и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК.

Как отметили в КГК, сейчас принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в КГК, сейчас принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.
 
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