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В Могилеве во время движения загорелся автомобиль

04.08.2021 16:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА. В Могилеве во время движения загорелся автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Автомобиль "Мазда" двигался по пр. Пушкинскому областного центра в районе Ледового дворца. Не доезжая до Дворца культуры из-под капота транспортного средства пошел черный дым, затем началось возгорание. Водитель успел остановить машину и самостоятельно выбраться вместе с двумя пассажирами. В результате произошедшего никто не пострадал.

Возгорание произошло в 12.25. К приезду МЧС автомобиль горел открытым пламенем, которое спасатели оперативно ликвидировали. Причина возгорания будет известна после соответствующей экспертизы.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Возгорание произошло в 12.25. К приезду МЧС автомобиль горел открытым пламенем, которое спасатели оперативно ликвидировали. Причина возгорания будет известна после...
 
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