В Гродненской области стартуют учения пограничников

Источник материала: ОНТ

В условиях нарастающих угроз – все условия максимально приближенны к реальным. Комплексное учение пограничников проходит в эти дни на границе с Евросоюзом.

Участие в нем примут более 1,5 тысяч военнообязанных. В том числе – из мобилизационного резерва. В Гродненской погранслужбе сегодня сбор.

Перед учением – обязательный медосмотр, затем сформируют боевые подразделения.

Учение продлится до 12 августа. Оно пройдет в три этапа: отработают усиление охраны государственной границы, выявление и ликвидацию вооруженных формирований, стабилизацию обстановки на приграничной территории.

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