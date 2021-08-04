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В Гродненской области стартуют учения пограничников
Источник материала: ОНТ
В условиях нарастающих угроз – все условия максимально приближенны к реальным. Комплексное учение пограничников проходит в эти дни на границе с Евросоюзом.
Участие в нем примут более 1,5 тысяч военнообязанных. В том числе – из мобилизационного резерва. В Гродненской погранслужбе сегодня сбор.
Перед учением – обязательный медосмотр, затем сформируют боевые подразделения.
Учение продлится до 12 августа. Оно пройдет в три этапа: отработают усиление охраны государственной границы, выявление и ликвидацию вооруженных формирований, стабилизацию обстановки на приграничной территории.
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В условиях нарастающих угроз – все условия максимально приближенны к реальным. Комплексное учение пограничников проходит в эти дни на границе с Евросоюзом....
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