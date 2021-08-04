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Бандиты в Нигерии похитили 81 школьника и попросили крупный выкуп
Источник материала: ОНТ
На севере Нигерии был похищен 81 школьник. За детей требуют крупный выкуп,
В общей сумме выкуп превышает 194 тысячи долларов США.
Уточняется, что дети были похищены из религиозной школы «Вефиль» в Кадуне. Через два дня освободили 28 школьников, позже бандиты освободили еще 28 детей. Еще троих детей, которые сбежали, нашли в лесу. В плену остается 81 ребенок.
Нападение на школу «Вефиль» – десятое массовое похищение детей на северо-западе Нигерии с декабря 2020 года.
Фото: Pixabay
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На севере Нигерии был похищен 81 школьник. За детей требуют крупный выкуп, информирует Reuters со ссылкой на проводящего переговоры с бандитами пастора. В общей сумме...
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