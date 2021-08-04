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Только посмотрите, как кошка реагирует на упаковку корма с изображением кота! Вы такого точно не ожидали! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с необычной реакцией кошки на упаковку корма опубликовал
В ролике кошка Тефи начала шипеть и прятаться от упаковки корма, на которой был изображен кот.
Пользователей Сети рассмешила испугавшаяся кошка: «А у меня собака домогается до собаки с упаковки корма», «Ахахахах, и правда очень реалистично выглядит», «А потом у кошек комплексы из-за красивых котов с упаковок кормов», «Может, она подумала, что корм сделан из кота, поэтому и психанула», – писали комментаторы.
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Только посмотрите, как кошка реагирует на упаковку корма с изображением кота! Вы такого точно не ожидали! (ВИДЕО)
Видео с необычной реакцией кошки на упаковку корма опубликовал ridus.ru. В ролике кошка Тефи начала шипеть и прятаться от упаковки корма, на которой был изображен кот. ...
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