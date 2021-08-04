«Мед сочился из стен». Пара купила дом, а когда заехала в него, выяснилось, что жить там невозможно. История невероятная! Почитайте!

Источник материала: ОНТ

Поразительную историю опубликовал ridus.ru .

Сара Уивер и ее супруг в декабре купили в Пенсильвании фермерский дом 1872 года. Жилище нуждалось в ремонте, но пара не представляла, насколько он будет дорогим.

Оказалось, что в стенах дома жили 450 тыс. пчел. В объявлении о продаже недвижимости упоминали, что там живут пчелы, но никто не представлял, что их так много. К тому же, Уиверы купили жилище зимой, поэтому не особо думали о том, что их будут беспокоить насекомые.

Когда на улице потеплело Уиверы приехали в дом, чтобы начать ремонт, и были поражены: они увидели огромное количество пчел и мед, который буквально сочился из стен. Супруги вызвали профессионального пчеловода Аллана Латтанци, чтобы избавиться от насекомых.





Аллан за неделю убрал каждую плитку на стене дома, где обитали пчелы, – он хотел найти королеву и переселить насекомых к себе на ферму. В настоящее время уже три пчелиных семьи переехали на пасеку Аллана.

Переезд остальных пчел и дальнейший ремонт жилища обойдется супругам около 12 тыс. долларов. Сейчас пара сдает дом арендаторам, но надеется, что скоро поселится в нем. Арендаторы, кстати, на пчел не жалуются, видимо, насекомые ведут себя мирно.

Фото: facebook.com





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