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Онколог назвал возможные симптомы рака желудка на ранней стадии
Источник материала: ОНТ
Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов в беседе с порталом
Врач включил в список нарушение прохождения еды, тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода.
Онколог отнес к симптомам тяжелого состояния желудочные кровотечения.
В качестве первичной диагностики рака Топузов призвал после 45 лет пройти онкоскрининг.
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Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал о ранних...
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