Онколог назвал возможные симптомы рака желудка на ранней стадии

Источник материала: ОНТ

Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал о ранних признаках онкологического заболевания желудка, пишет РИА «Новости».

Врач включил в список нарушение прохождения еды, тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода.

Онколог отнес к симптомам тяжелого состояния желудочные кровотечения.

В качестве первичной диагностики рака Топузов призвал после 45 лет пройти онкоскрининг.

Фото: depositphotos.com









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