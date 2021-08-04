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Аллергия на домашнюю пыль у детей: от чего появляется, кто в группе риска и как не допустить?

04.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аллергия на домашнюю пыль у детей: от чего появляется, кто в группе риска и как не допустить?

О бытовой аллергии у детей рассказал  в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 


Рассмотрим одну из наиболее распространенных всесезонных аллергий – бытовая аллергия, или, как говорят в народе, аллергия на квартиру.

Аллергенов много. Основные из них – домашняя библиотечная пыль, перьевой клещ, шерсть домашних животных. Чтобы у ребенка не развилась аллергия, нужно регулярно проводить влажную уборку, распрощаться с пуховыми подушками и перинами, часто стирать постельное белье, выяснить, нет ли у ребенка аллергии прежде, чем обзавестись домашним питомцем.

Домашняя аллергия проявляется в виде аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Беларуси: «Клещ домашней пыли есть везде – полностью от него избавиться невозможно. Основная концентрация клеща домашней пыли – в постели, потому что он питается чешуйками, которые у нас отпадают из кожи. Чем грязнее постель, тем больше там клеща». 

Также аллерголог рассказал, какие симптомы указывают на то, что у ребенка есть аллергия на домашнюю пыль.

Дмитрий Буза, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Беларуси: «Если человек утром просыпается с заложенным носом, чихает – это очень характерно при аллергии на домашнюю пыль, когда говорим об аллергическом рините. Когда мы находимся дома, у нас есть регулярные гигиенические мероприятия, уборка и т.д. А вот когда человек приезжает на дачу, где высокая концентрация пыли, особенно после зимнего сезона, там концентрация пыли зашкаливает, и, соответственно, он на это реагирует – не может находиться в доме, чихает, глаза чешутся, нос. Дети не могут спать в доме – кашляют, задыхаются. Эти симптомы указывают на то, что есть аллергия на домашнюю пыль. Необходимо обратиться к аллергологу».

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О бытовой аллергии у детей рассказал  в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
 
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