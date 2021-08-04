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Аллергия на домашнюю пыль у детей: от чего появляется, кто в группе риска и как не допустить?
Источник материала: ОНТ
О бытовой аллергии у детей рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Рассмотрим одну из наиболее распространенных всесезонных аллергий – бытовая аллергия, или, как говорят в народе, аллергия на квартиру.
Аллергенов много. Основные из них – домашняя библиотечная пыль, перьевой клещ, шерсть домашних животных. Чтобы у ребенка не развилась аллергия, нужно регулярно проводить влажную уборку, распрощаться с пуховыми подушками и перинами, часто стирать постельное белье, выяснить, нет ли у ребенка аллергии прежде, чем обзавестись домашним питомцем.
Домашняя аллергия проявляется в виде аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы.
Также аллерголог рассказал, какие симптомы указывают на то, что у ребенка есть аллергия на домашнюю пыль.
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О бытовой аллергии у детей рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий...
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