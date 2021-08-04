Кот выбежал на поле во время бейсбольного матча. Посмотрите, что он делает! Даже игроки начали наблюдать за ним! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .





Шустрый кот устроил переполох во время бейсбольного матча между командами «Иволги» и «Янки». Пушистый выскочил на поле и стал бегать по нему, разглядывая зрителей и игроков. Внимание болельщиков сразу переключилось на кота.

Сотрудники стадиона пытались его словить, но пушистик успевал от них убежать. Эта погоня стала увлекательнее, чем игра, и наблюдать за ней начали даже бейсболисты.

Несколько минут продолжалось преследование кота. Оно закончилось, когда зверь заскочил в открытые ворота рядом с трибунами и оказался за пределами стадиона. Охранник на трибунах закрыл ворота. Матч продолжился, и команда «Иволги» победила со счетом 7:1.

Менеджер одной из команд Брэндон Хайд после просмотра ролика с погоней за котом, признал, что у животного задатки отличного игрока.

Игрокам команды «Иволги» тоже понравился кот. Они написали в официальном Twitter-аккаунте, что хотят связаться с его менеджером и предложить контракт.

Фото: youtube.com









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