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Кот выбежал на поле во время бейсбольного матча. Посмотрите, что он делает! Даже игроки начали наблюдать за ним! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
Шустрый кот устроил переполох во время бейсбольного матча между командами «Иволги» и «Янки». Пушистый выскочил на поле и стал бегать по нему, разглядывая зрителей и игроков. Внимание болельщиков сразу переключилось на кота.
Сотрудники стадиона пытались его словить, но пушистик успевал от них убежать. Эта погоня стала увлекательнее, чем игра, и наблюдать за ней начали даже бейсболисты.
Несколько минут продолжалось преследование кота. Оно закончилось, когда зверь заскочил в открытые ворота рядом с трибунами и оказался за пределами стадиона. Охранник на трибунах закрыл ворота. Матч продолжился, и команда «Иволги» победила со счетом 7:1.
Менеджер одной из команд Брэндон Хайд после просмотра ролика с погоней за котом, признал, что у животного задатки отличного игрока.
Игрокам команды «Иволги» тоже понравился кот. Они написали в официальном Twitter-аккаунте, что хотят связаться с его менеджером и предложить контракт.
Фото:
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Кот выбежал на поле во время бейсбольного матча. Посмотрите, что он делает! Даже игроки начали наблюдать за ним! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. Шустрый кот устроил переполох во время бейсбольного матча между командами «Иволги» и «Янки». Пушистый выскочил на поле и стал...
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