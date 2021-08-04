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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда
Источник материала: ОНТ
Крупная авария в Чехии, на западе страны столкнулись два пассажирских поезда.
По меньшей мере, два человека погибли, много раненых, семеро – в критическом состоянии.
По предварительным данным, один из машинистов проехал на красный сигнал семафора.
На месте работают спасатели и медики. Для эвакуации пострадавших задействована авиация.
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Крупная авария в Чехии, на западе страны столкнулись два пассажирских поезда. По меньшей мере, два человека погибли, много раненых, семеро – в критическом...
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