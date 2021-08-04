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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

04.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Крупная авария в Чехии, на западе страны столкнулись два пассажирских поезда.

По меньшей мере, два человека погибли, много раненых, семеро – в критическом состоянии.

По предварительным данным, один из машинистов проехал на красный сигнал семафора.

На месте работают спасатели и медики. Для эвакуации пострадавших задействована авиация.  

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Крупная авария в Чехии, на западе страны столкнулись два пассажирских поезда. По меньшей мере, два человека погибли, много раненых, семеро – в критическом...
 
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