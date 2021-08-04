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Социсследование: 42% белорусов не доверяют оппозиции

04.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Социсследование: 42% белорусов не доверяют оппозиции

Белорусы не видят у оппозиции ни перспектив, ни просто внятной политической программы. Впрочем, как и совершенно не доверяют коалиции оппозиционных сил. Это итоги нового социологического исследования. Его провели специалисты аналитического центра ЭКООМ по заказу телеканала ОНТ. 


Участие в опросе приняли практически 2 000 человек – жители всех регионов страны от 18 и старше. Разных профессий.

Оппозиции не доверяют почти 42% респондентов. Причем уровень неодобрения в июле вырос по сравнению с началом года. 

К этой же точке зрения склоняются еще около 24,5% опрошенных.  Многие из них – больше 23% – вовсе не смогли сложить мнения о белорусской оппозиции.

Такая же картина и по отношению к программе оппонентов официального Минска

Категорическое «нет» будущим планам «свежей» оппозиции сказали без малого 38% участников исследования. Свыше 40% – затруднились в каких-либо оценках. 

Менее, чем у 1% опрошенных программа все же нашла какой-то отклик. 

Из ответов на эти вопросы логично вытекают оценки, которые белорусы поставили действиям политических субъектов за 2020-й год. Эффективнее всего показало себя правительство. 

Меньше двойки – таков результат оппозиционной деятельности и старой, и новой гвардии оппонентов. Негативное отношение белорусов к тем, кто призывает к санкциям и бойкотам и только вредит согражданам, очевидно. Напомню, предыдущее масштабное исследование мнения населения проводилось в феврале.

 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы не видят у оппозиции ни перспектив, ни просто внятной политической программы. Впрочем, как и совершенно не доверяют коалиции оппозиционных сил. Это итоги...
 
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