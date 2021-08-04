Социсследование: 42% белорусов не доверяют оппозиции

Источник материала: ОНТ

Белорусы не видят у оппозиции ни перспектив, ни просто внятной политической программы. Впрочем, как и совершенно не доверяют коалиции оппозиционных сил. Это итоги нового социологического исследования. Его провели специалисты аналитического центра ЭКООМ по заказу телеканала ОНТ.





Участие в опросе приняли практически 2 000 человек – жители всех регионов страны от 18 и старше. Разных профессий.

Оппозиции не доверяют почти 42% респондентов. Причем уровень неодобрения в июле вырос по сравнению с началом года.

К этой же точке зрения склоняются еще около 24,5% опрошенных. Многие из них – больше 23% – вовсе не смогли сложить мнения о белорусской оппозиции.

Такая же картина и по отношению к программе оппонентов официального Минска.

Категорическое «нет» будущим планам «свежей» оппозиции сказали без малого 38% участников исследования. Свыше 40% – затруднились в каких-либо оценках.

Менее, чем у 1% опрошенных программа все же нашла какой-то отклик.

Из ответов на эти вопросы логично вытекают оценки, которые белорусы поставили действиям политических субъектов за 2020-й год. Эффективнее всего показало себя правительство.

Меньше двойки – таков результат оппозиционной деятельности и старой, и новой гвардии оппонентов. Негативное отношение белорусов к тем, кто призывает к санкциям и бойкотам и только вредит согражданам, очевидно. Напомню, предыдущее масштабное исследование мнения населения проводилось в феврале.

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