Посмотрите, как попугай испытывает терпение кота и собаки – бегает за ними и клюет! Но пернатому везет! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Уморительное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике назойливый попугай несколько минут испытывал терпение кошки и собаки – бегал за ними, клевал, царапал. Посмотрите, какая невероятная выдержка у пушистых питомцев!





Видео yula.89 в TikTok собрало более полмиллиона просмотров и сотни комментариев: «Попугай пытается умереть на протяжении двух минут — смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве», «Когда по графику нужно получить люлей и не важно, от кого именно», «Вот задира мелкий! Никакого покоя не дает», «Пернатой козявке повезло, что она оказалась рядом с теми, кто ее терпит» – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram