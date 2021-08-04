﻿ Посмотрите, как попугай испытывает терпение кота и собаки – бегает за ними и клюет! Но пернатому везет! (ВИДЕО). 21.by
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Посмотрите, как попугай испытывает терпение кота и собаки – бегает за ними и клюет! Но пернатому везет! (ВИДЕО)

04.08.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посмотрите, как попугай испытывает терпение кота и собаки – бегает за ними и клюет! Но пернатому везет! (ВИДЕО)

Уморительное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике назойливый попугай несколько минут испытывал терпение кошки и собаки – бегал за ними, клевал, царапал. Посмотрите, какая невероятная выдержка у пушистых питомцев!


Видео yula.89 в TikTok собрало более полмиллиона просмотров и сотни комментариев: «Попугай пытается умереть на протяжении двух минут — смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве», «Когда по графику нужно получить люлей и не важно, от кого именно», «Вот задира мелкий! Никакого покоя не дает», «Пернатой козявке повезло, что она оказалась рядом с теми, кто ее терпит» – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

 

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Уморительное видео опубликовал ridus.ru. В ролике назойливый попугай несколько минут испытывал терпение кошки и собаки – бегал за ними, клевал, царапал. Посмотрите,...
 
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